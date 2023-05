Ancora malumori sulla pista del Lungomare Marsala: “Perchè non sfruttare l’area del Parco?”

“Esiste già una pista proprio accanto a quella attuale. Perchè spendere altri soldi piuttosto che rimetterla in funzione? E restringere una strada?”. Se lo chiede Fabio, un cittadino marsalese, ma è una voce univoca sui Social dopo che sono iniziati i lavori alla pista ciclopedonale che dalla Salinella dovrebbe giungere fino alla zona del Porticciolo.

I malumori derivano da molti automobilisti e cittadini che attraversano Sappusi dalla strada che costeggia il Parco della Salinella ed hanno potuto ben constatare come quella carreggiata, che prima era molto sicura e ampia, adesso si sia notevolmente ristretta per via dell’inizio dei lavori. Quindi in tanti si chiedono perchè non sfruttare in quel tratto la parte interna del Parco, ove possibile, o il marciapiede.

Al momento l’ipotesi più accreditata da parte dell’Amministrazione è di eliminare una parte di marciapiedi del Lungomare “per fare spazio” alla pista.