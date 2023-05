Lavoro, Adecco seleziona 30 consulenti alla vendita per WindTre

ROMA (ITALPRESS) – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 30 Consulenti alla vendita per WindTre, che verranno inseriti nei punti vendita di proprietà dell’azienda, nelle province di Bologna, Modena, Torino, Verona, Venezia, Trieste, Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Lecco, Milano, Lucca e Roma.I profili selezionati svolgeranno un ruolo chiave nello sviluppo della nuova strategia commerciale e avranno l’opportunità di crescere professionalmente all’interno dell’azienda.Ai candidati si richiedono competenze ed esperienza nella vendita consulenziale in settore dinamici come Energy, Entertainment e altri servizi per le famiglie.Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili a questo link Wind Tre Retail è la società del Gruppo CK Hutchison Holdings Limited che gestisce il canale retail di proprietà dell’operatore mobile WindTre, tra i principali gestori alternativi nel fisso, che si pone l’obiettivo di facilitare le relazioni umane e di supportare i clienti nell’affrontare le sfide del presente.

