Quando la natura si ribella, eruzione sull’Etna e allerta gialla meteo

Anche la natura si ribella. E lo fa sul versante maltempo e vulcanologia.

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le operazioni di volo sono sospese sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, dopo la forte mareggiata di ieri si contano i danni nelle isole Eolie mentre sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree delle isole per l’invasione di acqua salmastra, pietrisco e detriti vari.

Anche oggi i livelli di allerta sono gialli, quindi con piogge sparse e previsione di temporali in tutta l’isola.