Dopo il maltempo arriva il caldo, pressione in aumento nel fine settimana

Dopo la fase di maltempo, in Sicilia arriva il caldo. L’instabilità degli ultimi giorni lascerà spazio tra qualche ora ad una condizione meteorologica più stazionaria con sole e temperature in linea con la media stagionale, anche se non mancheranno in settimana giorni con probabili precipitazioni.

Gli esperti di 3BMeteo, affermano: “La pressione è in aumento con l’avvio della nuova settimana, ci sarà dunque più spazio al sole anche per via dell’allontanamento del ciclone mediterraneo responsabile della recente ondata di maltempo. Tuttavia non aspettiamoci una stabilità assoluta – dicono -, infiltrazioni di aria fresca manterranno vive condizioni di instabilità, specie al pomeriggio e nelle aree interne e montuose. Tuttavia i fenomeni riusciranno a raggiungere anche le zone di costa”.