Amministrative al rush finale: nel trapanese arrivano Fico e Conte

Tradizione vuole che l’ultima settimana di campagna elettorale per le amministrative sia caratterizzata dall’arrivo dei big della politica nazionale. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di essere presente nel trapanese con due tra i suoi principali rappresentanti. In quest’ottica sono state definite le tappe in provincia di Trapani dell’ex presidente della Camera Roberto Fico e dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a sostegno dei candidati e delle liste del Movimento 5 Stelle.

Oggi, lunedì 22 maggio, Roberto Fico con i deputati regionali Nuccio Di Paola e Cristina Ciminnisi, sarà a Valderice, alle 15, presso l’Hotel Baglio Santa Croce. A seguire ci sarà l’incontro a Paceco alle 17,30, in piazza Vittorio Emanuele, quindi un rapido spostamento a Birgi per prendere il volo per Pantelleria dove Fico e Di Paola interverranno, con inizio alle 21,30 al circolo Kohoutek.

Giuseppe Conte sarà invece a Trapani giovedì prossimo. L’appuntamento è giovedì 25 nel quartiere di Villa Rosina, con inizio alle ore 12 in Via Medea (angolo Via Circe). «Parleremo di cambiamento, parleremo di futuro, parleremo di come costruiremo insieme una Trapani nuova» dice la deputata trapanese Cristina Ciminnisi.