Un testo ribelle contro il vuoto: in scena “Dissipatio”, nuovo lavoro del TAM

Va in scena dal 26 al 28 il nuovo lavoro del TAM: “Dissipatio – Liturgia della fine”. Il testo si presenta come una collezione di parole da conservare, da ricordare quando ci chiederanno cosa siamo stati, cosa abbiamo fatto per essere migliori e cosa non abbiamo fatto per provare a costruire il futuro. La rappresentazione andrà in scena nelle citate giornate presso le Cantine Europa di Petrosino, a partire dalle 21.30.

“Dissipatio – Liturgia della fine” è un omaggio alla possibilità di un nuovo inizio. La nota di regia lo presenta come “uno spettacolo che è – o, quantomeno, cercherà di essere – un tentativo di ribellione, di insurrezione contro il vuoto di pensiero cui sembrano volerci abituare e destinare”. “Dissipatio” è formato da dieci quadri, dieci stazioni della memoria, il cui ordine può essere rielaborato dallo spettatore anche a ritroso. Le parole dello spettacolo sono di San Giovanni apostolo, T.S. Eliot, Michele Perriera, Gianni Rodari, Roberto Borghetti, Lucrezio, Primo Levi, Guido Morselli, Jasmine Mirage e anche alcune parole dello stesso regista, Massimo Pastore.