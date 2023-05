Tajani “Dobbiamo essere nuovo riferimento per elettorato di centro”

ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia è la terza forza politica alle amministrative, e se aggiungiamo i voti di Noi Moderati la nostra percentuale diventa rilevante. Cosa voglio dire? Che c’è un grande spazio politico che noi insieme dobbiamo assolutamente occupare. Abbiamo visto che il sogno di dar vita al Terzo Polo è un pò sfumato. La scelta del Pd di spostarsi molto a sinistra, e io non credo che tanti ex democristiani o ex socialisti ritengono di dover continuare un percorsi che li porterebbe ad essere parte di una sinistra sempre più estrema, abbandonando uno spazio sempre più rilevante a centro. E noi abbiamo il dovere di essere punto di riferimento nuovo di questo elettorato”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al primo congresso di Noi Moderati in corso a Roma. “Dobbiamo, anche vista delle Europee, pensare a fare qualcosa insieme – ha detto Tajani rivolto alla platea di Noi Moderati – per modificare anche gli assetti che lal Parlamento europeo non permettono di fare delle scelte chiare: si deve cominciare a riflettere di possibili alleanze con conservatori e liberali per avere un bipolarismo con le forze di sinistra”. Tajani ha portato anche i saluti di Berlusconi “che è operativo e guarda con grande attenzione tutti gli sviluppi della situazione politica e dà a Forza Italia le indicazioni da seguire”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).