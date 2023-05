Liquido nero alla Fontana di Trevi, nuovo blitz di Ultima Generazione

Nuovo blitz di ‘Ultima Generazione’. Gli attivisti per l’ambiente hanno versato liquido nero, a base di carbone vegetale, nella Fontana di Trevi. I giovani ambientalisti, poi, sono entrati in acqua esponendo lo striscione con la scritta ‘Non paghiamo fossile’. La polizia ha interrotto l’azione del movimento per l’ambiente.

“L’Italia – si legge sul sito di Ultima Generazione – è distrutta dalla crisi climatica ed ecologica. Siamo tra i Paesi più colpiti in Europa e i prossimi anni saranno sempre peggio. Se non cambiamo rotta subito, presto non ci saranno più né cibo né lavoro, rischieremo di perdere le nostre case e sarà la gente comune a pagarne le conseguenze”. Parole quantomai di attualità in queste settimane, segnate dai devastanti effetti delle piogge abbattutesi sull’Emilia Romagna.

Per portare avanti le proprie battaglie, “Ultima Generazione” ha deciso di puntare su azioni di disobbedienza civile, effettuate a macchia di leopardo sul territorio nazionale.

Dura condanna del blitz è stata espressa dal sindaco di Roma Gualtieri: “Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico. Costoso e complesso il ripristino della Fontana di Trevi, sperando che non ci siano danni permanenti. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti”.