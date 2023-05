L’addio ad Adalisa Podestà: lunedì i funerali a Marsala

Commozione a Marsala per la scomparsa di Adalisa Podestà. Originaria di Genova, ha vissuto gran parte della vita a Marsala, al fianco del marito Pino Nilo, presidente dell’Anpi di Marsala e per alcuni anni anche segretario del circolo di dei Ds. Molto conosciuta in città per il suo impegno nel sociale, da alcuni anni era in pensione, ma continuava a coltivare la propria passione per l’arte.

I funerali si terranno lunedì 22 maggio, presso la Chiesa Maria Santissima Addolorata, a partire dalle 15.30.

“Il circolo del Partito Democratico di Marsala – si legge nella nota diffusa alla stampa – si stringe attorno al dolore di Pino Nilo, presidente della sez. Anpi di Marsala, per la scomparsa della moglie Adalisa Podestà. La ricordiamo come una donna altruista, di grande bontà d’animo, sempre in prima linea nelle battaglie sui diritti e nell’offrire la propria disponibilità verso i più deboli. La nostra vicinanza a Pino e alle figlie Sarah e Elviana, in questa prova della vita così difficile da superare. Sentite condoglianze”.