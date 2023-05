Il movimento Uguaglianza per la Sicilia si riunisce a Marsala e approva un documento programmatico

Si è riunito il nuovo direttivo del movimento politico “Uguaglianza per la Sicilia”.

I bisogni della gente, la necessità di riconoscersi in idee al momento assenti tra le forze politiche che governano la provincia di Trapani e il desiderio di dare nuova speranza ai siciliani sono stati i punti di partenza di un momento di confronto molto partecipato.

“Il coordinamento provvisorio istituto – si legge nella nota inviata alla stampa – vede la guida del segretario politico incaricato Salvatore Rubbino che ha avviato tavoli di lavoro su alcuni temi pubblicamente scelti: azione, comunicazione e prospettive per la strutturazione di un’opzione alternativa efficace a quanto di devastante il resto della vecchia politica ha generato finora in Sicilia”.

Il documento programmatico finale è stato condiviso da tutti i presenti ed indica sei “punti-chiave”, “con la consapevolezza – affermano dal direttivo di “Uguaglianza per la Sicilia” – che le altre forze politiche rappresentative oggi in campo non riescono a costruire una reale prospettiva alternativa per la gestione della Sicilia”.

A partire dal mese di giugno verranno allestiti dei gazebo in vari punti della città di Marsala con l’intento di avvicinare la popolazione e rendere noti il piano di azione ed i soggetti coinvolti, con l’auspicio di far tornare alle urne molti cittadini che si sono allontanati della politica.

Alla conclusione dei lavori, il segretario politico del movimento Salvatore Rubbino ha espresso la propria soddisfazione per la grande partecipazione alle discussioni verso un’organizzazione nata dal basso e con chiari obiettivi, come raggiungerli e con chi farlo.