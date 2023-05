Il 27 maggio a Marsala i cinque finalisti del Premio Strega Poesia

“38° Parallelo – tra libri e cantine” ospiterà i cinque finalisti della prima edizione del “Premio Strega Poesia” annunciati al Salone Internazionale del Libro di Torino. Silvia Bre (Le campane, Einaudi), Umberto Fiori (Autoritratto automatico, Garzanti), Vivian Lamarque (L’amore da vecchia, Mondadori), Stefano Simoncelli (Sotto falso nome, Pequod), e Christian Sinicco (Ballate di Lagosta, Donzelli) approderanno a Marsala sabato 27 maggio. Con un incontro al Parco Archeologico Lilibeo Marsala, alle ore 18.00, apriranno il loro tour in diverse località italiane particolarmente attive sul territorio nella promozione della lettura, continuando un viaggio che si concluderà il 5 ottobre a Roma, al Tempio di Venere, nel Parco archeologico del Colosseo, con la proclamazione del primo vincitore.

«“La poesia ovvero il governo della lingua”: così Andrea Cortellessa si è espresso in occasione della conferenza stampa del 21 marzo a Roma, nella sede della Fondazione Bellonci, dove sono state presentate le candidature per il “Premio Strega Poesia” prima edizione – ricorda il direttore di “38° Parallelo” Giuseppe Prode – Iniziammo nel 2019 con Valerio Magrelli al Festival e da allora questo vettore prezioso che è la poesia, divenne organico al nostro programma. Per il gruppo di lavoro accogliere la proposta della Fondazione Bellonci è un onore e un onere, sperando di restituire questa visione del fare cultura tramite le parole e senza barriere. Per la nostra Comunità è un momento importante per confrontarsi con una realtà quale il Premio Strega, che ha fatto la storia della letteratura italiana».

I cinque finalisti ospiti del Festival dialogheranno con Marco Marino, editor della casa editrice il Saggiatore e responsabile della sezione Poesia di “38° Parallelo”, in una giornata “adottata” dagli studenti del Liceo scientifico “P. Ruggieri” di Marsala in cui si darà un contributo importante alla valorizzazione della poesia contemporanea scritta in lingua italiana.

«Il “Premio Strega Poesia” ha cominciato il suo viaggio e il suo primo approdo è Lilibeo, Marsala, le sale del suo Parco Archeologico – dichiara Marco Marino – Siamo grati per l’arrivo dei cinque finalisti perché la poesia rifonda lo sguardo, rifonda l’essere. E potersi confrontare con i protagonisti degli ultimi trent’anni della poesia italiana è un’occasione preziosa, da non perdere. Un’occasione per leggere insieme quei versi, per ascoltare i battiti del nostro cuore che si accordano con quelli della voce dei grandi poeti».

La VII edizione di “38° Parallelo – tra libri e cantine” si svolgerà a Marsala dal 25 al 28 maggio e sarà dedicata al tema “Sommersi Salvati”. Il Festival aderisce anche quest’anno a “Il Maggio dei Libri”, in una città, Marsala, che ha ottenuto nuovamente, dal CEPELL_MIC (ottobre 2022), il riconoscimento di “Città che legge”.

Questa edizione di “38° Parallelo”è patrocinata dal Ministero della Cultura e ha il patrocinio oneroso dell’ARS, dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo e dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana, del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala e di Città di Marsala (Città che legge).

La rassegna è realizzata in collaborazione con CEPELL – Maggio dei libri e Patto per la Lettura Marsala. Per la prima volta, inoltre, la “Scuola adotta il Festival”, con la partecipazione attiva al progetto di tre istituti, ognuno dei quali “adotterà” una giornata: l’ITET Garibaldi il 25 maggio, il Liceo Statale Pascasino il 26 maggio e il Liceo Scientifico P. Ruggieri il 27 maggio. Le librerie coinvolte sono Mondadori, Giunti al Punto, Il Circoletto e Games Academy Marsala. Con questa edizione, di fatto con l’incontro del 26 maggio tra Mara Cerri e Sharon Ottoveggio, si apre una collaborazione con il Marsala Comics & Games, prossimo festival in programma a Marsala dal 30 giugno al 2 luglio.