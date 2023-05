Burrasca in mare, annullata la seconda regata del trofeo “La Rotta dei Florio”

Il Vismara 41 QQ7 armato da Michele Zucchero della sezione di Palermo della Lega Navale Italiana si aggiudica l’edizione 2023 del Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna e il Trofeo “La Rotta dei Florio”. L’equipaggio, che era in rimonta dopo le prime prove a bastone nel golfo di Palermo, ha vinto anche la prova costiera di venerdì che ha portato la flotta dal golfo di Mondello a Palermo.

È stata annullata, invece, la regata prevista per ieri, l’ultima in programma, che avrebbe dovuto riportare la flotta da Trapani a Mondello con il passaggio da Favignana e che sarebbe stata valida come seconda prova del Trofeo “La Rotta dei Florio”. A causare l’annullamento è stato un avviso di burrasca che sta interessando l’area del Tirreno meridionale con previsioni di mare forza 8 tendenti a 9 in serata. Per questo motivo il comitato di regata, di concerto con il comitato organizzatore, ha deciso di non fare correre rischi agli equipaggi determinando la conclusione anticipata della manifestazione per ragioni di sicurezza.

A proposito del Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna oltre alla vittoria di QQ7 nel Gruppo 1, che raggruppava le classi A e B (raggruppamenti determinati dalla lunghezza delle barche), nel Gruppo 2, che vedeva insieme la classi C e D, il successo è andato al First 35 South Kensington armato da Massimo Licata D’Andrea del Club Canottieri Roggero di Lauria. Il Trofeo Matteo Miki Guccione, riservato alla categoria Gran Crociera, invece è stato vinto dall’Elan 333 Mago Blu di Salvatore Catania della sezione di Palermo della Lega Navale Italiana.

Ad organizzare il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna sono stati i Circoli Velici Riuniti di Palermo che vedono insieme le eccellenze cittadine del settore: Club Canottieri Roggero di Lauria, Lega Navale di Palermo, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Yacht Club Mediterraneo, Velaclub Palermo, Centro Velico Siciliano e Circolo Velico di Sferracavallo. Oltre che i Circoli Velici Riuniti a organizzare con il Club Canottieri Roggero di Lauria il Trofeo “La Rotta dei Florio” anche le sezioni di Trapani e Palermo della Lega Navale Italiana.

Il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna era valido anche per la selezione al Campionato Nazionale Assoluto ORC, in programma a Marina di Carrara a giugno, e per l’assegnazione dei punti necessari alla vittoria del Trofeo Armatore dell’anno 2023 – UVAI.