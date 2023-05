Basket, Marsala torna alla vittoria dopo sette sconfitte

Torna a vincere la Nuova Pallacanestro Marsala. Al PalaMedipower, per la 29° giornata di Serie C Silver Girone Sicilia, gli azzurri si impongono 89-70 sul fanalino di coda della classifica Basket Club Ragusa.

Per Marsala torna a muoversi la classifica dopo sette sconfitte consecutive. La posizione degli azzurri in vista del 30° ed ultimo turno di campionato, è l’ottavo posto con 28 punti. Tutt’altro che scontato il match, con i giovanissimi 2005, 2006 e 2007 ragusani che hanno splendidamente tenuto il campo nel 1° tempo e con la NPM che è riuscita nell’allungo decisivo soltanto alla fine del terzo periodo. In stato di grazia Giovanni Minore, che ha messo a referto 31 punti. Molto bene anche Genovese (18) e Dancetovic (15). Domenica prossima, 28 maggio, gli azzurri chiuderanno la stagione con la sfida esterna contro il Basket Acireale.

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Minore 31, Genovese 18, Dancetovic 15, Kovachev 8, Linares 7, A. Grillo 4, A. Cucchiara 4, Donato 2, Agate /, Chen /, Frisella N.E. Coach: G. Grillo. Assistant: G. Cucchiara.

BASKET CLUB RAGUSA: Mirabella 17, Cascone 14, Tumino 8, Barnaba 6, Guastella 6, Guccione 6, Barracca 5, Ilardo 4, Mancuso 2, Campo 2, Occhipinti /. Arbitri: Marcello Barone di Palermo e Nicolò Campanella di Monreale (PA). Spettatori: 200 circa.