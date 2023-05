Amministrative 2023: i nomi e i numeri dei candidati in corsa nel trapanese a sette giorni dal voto

Dodici comuni al voto, oltre 130 mila cittadini interessati. Si presenta così la tornata elettorale per le elezioni amministrative che porterà alle urne i cittadini di mezza provincia di Trapani il 28 e 29 maggio. Complessivamente, sono 30 i candidati alla carica di sindaco (26 uomini e 4 donne) e 46 le liste in corsa per il Consiglio comunale.

La partita su cui maggiormente si sta concentrando l’attenzione mediatica è, inevitabilmente, quella che si sta disputando nel capoluogo, dove il sindaco Giacomo Tranchida, supportato da dieci liste civiche, cerca la riconferma dopo il trionfo del 2018. Dopo i due mandati a Valderice e gli altri due a Erice, sarebbe la sesta elezione, un record per il territorio trapanese. A contendergli la vittoria sono Francesco Brillante (M5S, Sud Chiama Nord e due liste civiche), Anna Garuccio (La mia Trapani) e Maurizio Miceli (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolari e Autonomisti, due liste civiche).

A pochi km di distanza da Trapani, a Valderice cerca conferma anche Francesco Stabile, che se la vedrà con Giuseppe Maltese e Salvatore Massimo Di Gregorio (vicino all’ex sindaco Mino Spezia).

Restando nell’agro ericino, a Buseto Palizzolo la sfida è tra Francesco Poma e Antonella Adragna, mentre a Custonaci non c’è l’uscente Giuseppe Morfino e la competizione sarà tra Fabrizio Fonte (vicino all’ex sindaco Giuseppe Bica) e Vincenzo Monteleone. A Paceco, chiusa l’esperienza di Scarcella se la vedranno Salvatore Bongiorno e Aldo Grammatico, mentre a Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo sono in corsa per il bis i due sindaci eletti nel 2018: Nicolò Rizzo se la vedrà con Carlo Navarra, Enzo Borruso e Giuseppe Fausto, mentre la sfida a Giuseppe Piraino è tutta sulle spalle di Francesco La Sala.

Quattro Comuni al voto anche nel Belice. A Partanna, dopo la lunga stagione da sindaco, Nicola Catania è arrivato al capolinea della propria esperienza amministrativa, avendo guidato il Comune per dieci anni consecutivi. Tuttavia, da deputato regionale in carica sosterrà Antonino Zinnanti, che si pone in continuità con il progetto “Partanna Europea”. Se la vedrà con Francesco Li Vigni, vicino al centrosinistra (lista civica Nuove Visioni). Dopo il decesso del sindaco Giuseppe Lombardino, avvenuto alla vigilia della presentazione delle liste e la breve gestione commissariale, la comunità di Santa Ninfa torna alle urne per scegliere tra Carlo Ferreri (Progettiamo Santa Ninfa) e Giacomo Accardi (Insieme per Santa Ninfa), mentre a Vita l’uscente Giuseppe Riserbato (Insieme per Vita) se la vedrà con Giuseppe Renda (Vita Felice) e a Poggioreale la sfida è tra l’ex sindaco Lorenzo Pagliaroli (Terra Viva) e Carmelo Palermo (Rinascimento per Poggioreale).

Interessante anche la competizione con quattro candidati che sta infiammando la comunità dell’isola di Pantelleria. Dopo la vittoria di cinque anni fa, spera nella conferma l’uscente Vincenzo Campo (Pantelleria 2050). A contendergliela ci sono Fabrizio D’Ancona (Siamo Pantelleria) e due donne, Claudia Della Gatta (Pantelleria E’) e Angela Rosa Siragusa (Leali per Pantelleria).