Ad Alcamo la riunione dei quadri dirigenti Mpa. C’era anche Raffaele Lombardo

Alla presenza dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, e dell’ex senatore Nino Papania, si è svolta ad Alcamo Marina la riunione dei quadri dirigenti del Mpa in provincia di Trapani.

Incontro coordinato da Angelo Rocca e Maricò Hopps, a cui hanno partecipato alcuni tra i candidati sindaci sostenuti dall’Mpa nella provincia trapanese: Maurizio Miceli (Trapani), Francesco Poma (Buseto Palizzolo) e Nicola Rizzo (Castellammare del Golfo).

Un momento di incontro per la comunità dell’Mpa di Trapani in cui sono stati affrontati temi e prospettive future, in considerazione della presenza di candidati autonomisti in tutti e 12 i comuni chiamati alle urne.

Si è discusso dei temi identitari del movimento: l’autonomia differenziata, l’energia, i territori e la loro tutela. Si è parlato anche della costruzione di una nuova classe dirigente e amministrativa in attesa del congresso e di un ulteriore momento di incontro previsto a livello regionale.