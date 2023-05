Un week end di spettacoli e tradizioni a Marsala

Diversi gli eventi in questo fine settimana e fino a lunedì prossimo a Marsala. Nella Chiesa Santa Maria dell’Itria è iniziato il Triduo di preparazione alla celebrazione di Santa Rita da Cascia.

In questi giorni sante messe alle 9, 10 e 18, rosario mariano ore 17.15; domenica 21 sante messe ore 9, 10.30 e 12. Santa Rita si celebrerà lunedì 22 maggio. In questa giornata le sante messe presiedute da Padre Vincenzo Consiglio verranno celebrate alle ore 8, 9, 10.30,12 (con supplica alla Santa) e alle 18. La statua di Santa Rita uscirà dalla Chiesa alle 17.30 per arrivare in Piazza Cimitero dove verrà celebrata la messa presieduta dall’arciprete Don Marco Renda. Dopo la Santa Messa e la benedizione delle rose, ci sarà il momento clou dei festeggiamenti in onore della Santa degli Impossibili: la prima edizione della rievocazione storica sulla vita di Santa Rita da Cascia.

Stasera, si terrà al Teatro Impero lo spettacolo dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Sirtori”, “La musica che parla, racconta, vive…”.

Domenica 21 maggio si conclude la prima parte della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia “L. Van Beethoven”, diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero. Al Teatro “Sollima”, alle ore 18 di domenica, si esibirà il violinista spagnolo José Manuel Alvarez Losada accompagnato al pianoforte dal Maestro Leonardo Pavia; un repertorio con: La Campanella di Paganini, Fantasia sulla Carmen, brani di Kreisler, Sarasate. Info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria), acquistabile contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.