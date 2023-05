Pietro Pizzo: “Ddl per l’anagrafe neonatale a chi nasce fuori dalle isole minori”

L’ex senatore e deputato regionale marsalese Pietro Pizzo, si fa portavoce di una singolare quanto rilevante iniziativa che, lui stesso ha dichiarato, verrà trasmessa per via informale ai parlamentari trapanesi affinchè, se lo ritengono opportuno, possano proporla come disegno di legge.

Secondo Pietro Pizzo, si potrebbe creare per le isole minori che non dispongono di un punto nascite e che vedono costrette le partorienti residenti nell’isola a recarsi altrove, possono richiedere la registrazione del neonato all’anagrafe proprio dell’isola in cui i genitori risiedono. Secondo l’ex senatore la richiesta dovrebbe essere presentata entro tre mesi dalla nascita del bambino e deve essere correlata dalla necessaria documentazione.

“Il disegno di legge – ha detto Pizzo che ha ricoperto anche cariche istituzionali regionali – mira a preservare l’identità delle isole come valore fondamentale da proteggere”.