Ginnastica, podi per la Marsala Gym Lab a Erice. A Napoli niente finale

Fine settimana intenso di gare per l’ASD Marsala Gym Lab. Le atlete Gold accompagnate dal tecnico federale Gilda Tortorici hanno disputato il loro primo Campionato Italiano Gold Allieve 1 a Napoli.

Asia Bernardone c’entra tutti e 5 gli attrezzi senza alcun fallo grave (59.900 punti) e con 41 punti per un solo piazzamento e uno scarto di 0.075 resta fuori dalla finale; Sofia De Filippi (58.025 punti) frena la sua corsa dopo due cadute a trave e un esercizio al Corpo Libero ferma la sua corsa al 58° posto.

L’Asd Marsala Gym Lab chiude questo primo semestre di gare con la seconda prova del Campionato Individuale Silver LA ed LB del 14 maggio tenutasi al Pala Cardella di Erice.

Nel livello LA la ginnasta Laura Figlioli conferma il primo piazzamento nella categoria A2, seguita in quarta posizione della compagna Sofia Licari; in A3 al loro primo esordio, Benedetta Rallo e Ludovica Perdichizzi chiudono in 4ª e 7ª posizione; in A4, 3° posto a pari merito per Diana Siracusa e Alice Denaro, seguite dalla compagna Marrone Laura che si ferma al 6° posto; Aurora Laudicina, alla sua prima esperienza in campo federale, si classifica prima nella categoria J2.

Nel livello LB Maria Lombardo, categoria J1, e Greta Pulizzi, categoria J2 salgono sul 2° gradino del podio, mentre Giorgia Pugliese in categoria J3 si ferma 4ª. Oggi e il 27 maggio le ginnaste MGL saranno impegnate per gli allenamenti indetti dal Centro Tecnico Regionale Fgi.