Marsala: contenitori di olio esausto pieni di bottiglie e rifiuti: vergogna!

La condizione di alcuni contenitori di olio esausto a Marsala, è vergognosa. Ci troviamo in via Santa Lucia, una traversa di via Sibilla. C’è un contenitore dove si può buttare l’olio usato in casa e che non è più buono, per evitare che quest’ultimo finisca nelle falde acquifere ed inquini le stesse. Essendo peraltro rifiuto speciale, poi potrà essere riciclato.







Ma il recipiente si trova sporco, con l’olio che scola fino al marciapiede, con sacchetti pieni di rifiuti e bottiglie lasciate lì che impediscono a chi vuole sversare lì il proprio olio, di inserire la bottiglia per poi portarla regolarmente via.

Inciviltà totale da parte dei cittadini e mancanza di pulizia di chi è addetto a fare il proprio lavoro.