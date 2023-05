Medaglie per il Karate Marsala al Trofeo dell’Amicizia

Ottimi risultati del Karate Marsala al Trofeo dell’amicizia di Palermo, nonostante l’assenza del Maestro Vito Genna, impegnato alla Coppa Italia in Veneto.







Gli atleti lilybetani accompagnati dal coach Giovanni Cudia e Francesco Pantaleo, in qualità di ufficiale di gara, hanno conquistato due primi posti con Samuele Cudia e Martina Rizzo, un 2° posto con Matteo Angileri e un 3° posto con Marco Di Benedetto. Ottime le prestazioni anche di Francesco Miceli, Giuseppe Casamento, Giuseppe Ferrera, Salvatore Marino, Salvatore Pantaleo e Sofia Pantaleo. Ora non resta che l’ultimo impegno stagione in casa: la Trinacria Cup di Marsala.