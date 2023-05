Emergenza alluvione in Emilia, il Comune di Faenza lancia una raccolta fondi

In Emilia Romagna è ancora allerta rossa, dopo le piogge devastanti dei giorni scorsi, che hanno provocato morte e distruzione in diversi centri del territorio. Tra le zone che stanno vivendo giornate di maggiore sofferenza c’è la città di Faenza, dove il Comune ha istituito una raccolta fondi per far fronte a questa prima fase di emergenza, in modo da dare sostegno alle famiglie e alle realtà più colpite.

Sul sito istituzionale del Comune, in quest’ottica, è stata pubblicata la locandina da cui si possono estrarre gli estremi per le donazioni.

BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI FAENZA specificando la causale “Donazione emergenza alluvione 2023”: IBAN: IT20V0627013199T20990000808

SATISPAY “Comune di Faenza Donazioni”, inquadrando il codice QR

PAGO PA su PayER selezionando la voce “Donazioni” nella pagina del Comune di Faenza