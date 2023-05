Due classi del Liceo Scientifico di Marsala in visita all’Ars

Le classi 2A e 2G del Liceo Scientifico, accompagnate dalle docenti Benigno, Cudia, Patera, si sono recate a Palermo per visitare il Palazzo Reale, la più antica residenza reale d’Europa, oggi sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, la Cappella Palatina, la Cattedrale, la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. L’iniziativa ha offerto l’occasione agli alunni non solo di apprezzare l’inestimabile patrimonio storico e artistico della città di Palermo ma anche di conoscere gli organi istituzionali che governano la nostra Regione. Particolarmente significativo è stato l’incontro al Palazzo Reale con il deputato Dario Safina che con grande disponibilità ha accolto gli alunni, li ha accompagnati nel corso della visita che si è svolta con il supporto di una guida competente e si è soffermato in Sala d’Ercole ad illustrare la storia e le attività di competenza dell’Assemblea Siciliana, evidenziando ai ragazzi l’importanza di una partecipazione attiva alla vita delle istituzioni, al fine di diventare cittadini consapevoli del nostro Paese. Alla fine l’onorevole Safina ha sottolineato quanto sia importante che la scuola si apra alla realtà circostante e sia promotrice di progetti finalizzati ad educare i giovani al rispetto dei valori democratici, favorire la loro crescita civile e rafforzare l’impegno per la democrazia.