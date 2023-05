Autovelox Strasatti, a Marsala multe cancellate e un ricorso respinto

Sono state tante le multe scattate per aver superato i limiti di velocità rilevati dall’autovelox lungo la Strada Statale 115, nell’ultimo anno.

A volte, una stessa persona ha ricevute più di 2 multe, si consideri che la prima collocazione dell’autovelox era subito dopo il popolato quartiere di Strasatti e nell’intersezione con il Comune di Petrosino, zona molto frequentata in entrambi i sensi di marcia. Si aggiunge anche che parecchi giovani provenienti da Mazara o che si recano a Mazara, attraversano quella strada regolarmente il fine settimana.

Da qui si sono aperte una serie di ricorsi, inevitabilmente, in quanto, come hanno più volte scritto alla nostra redazione, la collocazione dell’autovelox era quasi nascosta e nulla faceva presagire che ci fosse un rilevamento della velocità. Va detto che la normativa del Codice della Strada, prevede l’elevazione della sanzione anche trasgredendola anche di pochi chilometri orari. Adesso cominciano ad arrivare una serie di sentenze da quanti si sono rivolti all’Autorità Giudiziaria.

Due i casi specifici rilevati dalla Polizia Municipale che vengono portati all’attenzione dei media come “esempio”, da parte del Comune lilybetano. Nel primo, la sentenza emessa dal giudice di pace è stata favorevole per un automobilista che si è visto cancellata la multa sempre comminata con l’utilizzo dell’autovelox della zona perché notificata fuori dai termini di legge. Di casi del genere ce ne sono diversi, per cui la Polizia Municipale fa sapere che ha già avviato le procedure di annullamento d’ufficio per un numero limitato di contravvenzioni che per disguidi nella notifica sono stati recapitate fuori dai termini previsti dal codice della strada ai trasgressori.

Nel secondo caso, sempre il Giudice di Pace di Marsala con propria sentenza ha rigettato, lo scorso 16 maggio, il ricorso da parte di un cittadino avverso la contravvenzione a lui elevata per la non osservanza dei limiti di velocità nel tratto di strada di contrada Cuore di Gesù. Qui, nell’ordinanza, il Giudice di Pace ha respinto il ricorso perché dalla documentazione prodotta dal ricorrente non emergono elementi che consentono di accertare l’illegittimità del provvedimento impugnato. Dal Comando di Via del Giudice si fa rilevare che il ricorso respinto, con conseguente convalida del provvedimento impugnato, conteneva diversi motivi di opposizione e rilievi sulla regolarità del misuratore di velocità.

Della questione se ne è occupò pure il Consiglio comunale nel corso del quale proprio il sindaco Massimo Grillo, intervenendo, dichiarò di aver dato disposizione alla Polizia Municipale di sospendere l’autovelox. Qualche settimana dopo però, varando un Piano di Sicurezza, lo stesso primo cittadino ha dichiarato che gli autovelox in Città ritorneranno.