Attivata a Favignana la camera iperbarica

Da mercoledì scorso è operativo a Favignana il presidio di medicina iperbarica. “In considerazione dell’importanza di questo servizio ci siamo attivati sin dai primi giorni di maggio per sollecitare l’Azienda Sanitaria Provinciale – dice il vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega alla Sanità -. La stagione estiva nel nostro arcipelago è già iniziata, si registra un flusso ininterrotto di turisti e la camera iperbarica è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute. Ringraziamo il commissario straordinario Vincenzo Spera per avere recepito la nostra richiesta”.

Il servizio, che sarà garantito con l’ausilio di anestesisti rianimatori di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo, resterà attivo fino al prossimo 31 ottobre.