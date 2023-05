Le piccole ossessioni quotidiane rivivono al ‘Sollima’ con Ciaramidaro

Metti 6 pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo in un’unica stanza. Quello con la sindrome di Tourette, il ‘calcolatore’ irrefrenabile, l’ansioso che prega Dio e tutti i Santi, la maniaca dell’igiene, la ‘ripetitiva’ cronica, il ‘saltatore’ di linee. Metti che aspettano il dottor Cooper che sembra non arrivare mai per un volo in ritardo. Cosa succede?

Accade che nella prima teatrale di “Scusi… ma il dottore non c’è?” al Teatro “Sollima” di Marsala, ognuno metta a nudo le proprie manie, le proprie fobie, figlie di un impulso così forte che scava nel passato di ognuno dei “6 personaggi in cerca di un dottore” e nel nostro passato, perchè siamo schiavi di vizi e piccole paranoie quotidiane come chi è salito sul palco ad interpretare un testo – liberamente tratto e adattato dalla commedia “Toc Toc” di Laurent Baffie – che non può che essere funzionale in teatro.

Gli attori, Peppe Di Girolamo, Tommaso Rallo, Grazia Pace, Vito Marceca, Rosalba Ienna e Gianpiero Soperga, tutti presenti in un’unica scena (tranne la segretaria interpretata da Elisa Di Girolamo) in questa ‘prima’ si sono sciolti via via fino alla seconda parte, quella meno lenta che è la chiave di tutto lo spettacolo e che genera molta ilarità.

A tenere le fila di una commedia con una difficoltà interpretativa non indifferente, è Salvo Ciaramidaro, che per la prima volta veste solo i panni da regista e non anche quelli da attore. Lo spettacolo è stato organizzato dall’associazione Teatron con il Lions Club Marsala e il ricavato devoluto al servizio cani guida per ciechi.