Con un provvedimento della Polizia Municipale di Marsala è stata disposta per domani, sabato 20 maggio, la chiusura al transito veicolare – dalle ore 16:00 alle ore 01:00 – di Piazza Della Vittoria.

Nella stessa, infatti, si terrà lo spettacolo “Musica In Festa – L’Italia Siamo Noi” proposto dall’Associazione Liscio 80 One. Pertanto, i veicoli provenienti da Viale Isonzo saranno obbligati a svoltare su via Garraffa, non potendo proseguire per via C. Battisti e Isolato Egadi.