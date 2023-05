Nella Chiesa S. Maria dell’Itria di Marsala rievocazione storica della vita di Santa Rita da Cascia

Inizia oggi il Triduo di preparazione alla celebrazione di Santa Rita da Cascia nella Chiesa Santa Maria dell’Itria di Marsala. In questi giorni sante messe alle 9, 10 e 18, rosario mariano ore 17.15; domenica 21 sante messe ore 9, 10.30 e 12. Santa Rita si celebrerà lunedì 22 maggio. In questa giornata le sante messe presiedute da Padre Vincenzo Consiglio verranno celebrate alle ore 8, 9, 10.30,12 (con supplica alla Santa) e alle 18.



Le prove generali della rievocazione storica

La statua di Santa Rita uscirà dalla Chiesa alle 17.30 per arrivare in Piazza Cimitero dove verrà celebrata la messa presieduta dall’arciprete Don Marco Renda. Dopo la Santa Messa e la benedizione delle rose, ci sarà il momento clou dei festeggiamenti in onore della Santa degli Impossibili: la prima edizione della rievocazione storica sulla vita di Santa Rita da Cascia.

“Un corteo uscirà dalla chiesa dopo la messa delle 18 in Piazza, con diversi personaggi vestiti in abiti medievali tutti cuciti a mano dalle sarte che hanno prestato la loro arte volontariamente – ci racconta Angelina Brignone che ha diretto la rievocazione storica -. Sono tre i quadri che raccontano la vita di Santa Rita: la nascita e la vita in famiglia, coi genitori “pacieri di Cristo” che l’hanno cresciuta con una morale sana; Santa Rita che viene data in sposa a Paolo di Ferdinando di Mancino, rimasto ucciso durante una sommossa tra guelfi e ghibellini e madre di Giangiacomo Antonio e Paulo Maria; Santa Rita che, dopo la morte dei figli e fortemente devota alla Chiesa di Sant’Agostino a Cascia in cui pregava, entra in convento tra le Agostiniane e vive 15 anni reclusa”.

Una vita vissuta tra gioie e dolori quella di Santa Rita che, pur di non far crescere il seme della vendetta nei figli per la morte del padre, Rita li preferì morti. Come di fatto accadde. Quella corona di spine simbolica sulla testa di Santa Rita non è che il frutto di un miracolo di devozione che era profondo in lei sin da piccola.

Ben 56 saranno i figuranti che sfileranno con abiti meravigliosi tra le vie Itria, Libertà, A. Spanò, Roma, M. Nuccio, Mazzini, S. Bilardello, Piazza Matteotti e ritorno per via Roma, Itria con ritiro in Chiesa alle ore 21.