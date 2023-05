Nadal “Niente Roland Garros, 2024 mia ultima stagione”

MANACOR (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal non disputerà il Roland Garros, torneo dello Slam vinto in carriera 14 volte e mai saltato dal 2004. Lo ha annunciato il campione spagnolo durante una conferenza stampa nella sua Academy di Manacor. “L’evoluzione dell’infortunio che ho subito in Australia non è andata come avrei voluto – ha sottolineato Nadal, che il 3 giugno comporà 37 anni – e disputare il Roland Garros diventa impossibile”. Il fuoriclasse mancino è rimasto vittima di un infortunio all’ileopsoas della gamba sinistra lo scorso gennaio agli Australian Open ed ha saltato tutta la stagione sulla terra battuta, dando forfait a a Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma. “Tornerò quando sarò pronto mentalmente e fisicamente – ha aggiunto Nadal – Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo in quella che potrebbe essere la mia ultima stagione”.

