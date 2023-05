Tavola Rotonda di Fratelli d’Italia a Trapani per la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia nelle scuole

Si svolgerà sabato 20 Maggio alle ore 10 a Trapani, in via San Giovanni Bosco, 10, la tavola Rotonda organizzata del dipartimento Regionale Professioni FDI in collaborazione con il MISSAC a sostegno del DDL 236/22 per la stabilizzazione e Internalizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

L’evento ormai diventato itinerante approda a Trapani dopo Agrigento e Catania e sarà introdotto e moderato da Paola Antinoro, Responsabile regionale del dipartimento professioni di Fratelli d’Italia. Ad approfondire il tema i Senatori di FDI Ella Bucalo prima firmataria del DDL in questione e Raoul Russo firmatario e relatore, l’ Avv. Maurizio Benincasa portavoce nazionale Misaac, Liviana Fiorentino responsabile territoriale Agrigento associazione Asacom e Maurizio Noto presidente associazione “Io comunico Castelvetrano”.

Ad aprire i lavori il candidato sindaco di trapani Maurizio Miceli, a seguire il coordinatore Regionale FDI Giampiero Cannella , l’ On. Nicola Catania e il consigliere comunale di Marsala Lele Pugliese