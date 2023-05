Niente finale Play Off per le azzurre del Marsala Calcio

Domenica scorsa, al campo sportivo “Misericordia” di Valderice si è giocata Femminile Marsala-Siracusa Women, gara di ritorno di semifinale play-off d’Eccellenza Sicilia. Ad accogliere le due squadre non il clima ideale di primavera che ci si aspettava ma nonostante ciò, tra il calore dei tifosi, le due formazioni siciliane sono scese in campo determinate e con un importante messaggio da lanciare: l’amore per il pallone in occasione della giornata contro l’omofobia del 17 maggio.

Le marsalesi però, dopo una stagione da incorniciare, cedono al vantaggio prima e al raddoppio poi delle siracusane che si guadagnano un posto per la Finale del 24 Maggio al fianco di quella che sarà la vincente di Catania-JSL in programma Mercoledì 17 maggio al Comunale di Nesima.

Inconsolabili le azzurre di coach Valeria Anteri, che partita dopo partita hanno coltivato il sogno del salto di categoria. Il Marsala Calcio Femminile continua l’attività a partire dai Pulcini all’Under 15, quest’ultima che vanta un primo posto nella classifica del Girone A del Campionato Regionale Under 15 specchio dell’ottimo lavoro di mister Donatella Montalbano.