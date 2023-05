La Giunta di Marsala approva la ricostruzione dell’ex scuola di via Istria

“L’attenzione per i quartieri popolari di Marsala non è mai venuta meno, anzi si amplia ulteriormente grazie alla progettualità premiata ancora con i fondi Pnrr”. Tra gli obiettivi generali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Sicilia, ci sono gli ambiti di inclusione sociale e l’ampliamento dell’offerta delle scuole e un migliore efficientamento.

La Giunta Grillo ha approvato il progetto di demolizione e ricostruzione della Cosentino; il nuovo plesso – previste 15 aule, uno spazio comune con l’infanzia, l’Aula Magna, i locali Mensa, aule didattiche di sostegno, laboratori e stanze per il personale scolastico – apparterrà all’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” e godrà di oltre 5 milioni di euro del Pnrr.

L’edificio verrà costruito su un’area di circa 6 mila mq di via Istria. Per gli altri due edifici scolastici, di Sappusi ed Amabilina, bisognerà attendere: nel primo caso si parla di 9 milioni di euro solo se verrà approvato il nuovo quadro economico, nel secondo caso sono necessari oltre 2 milioni di euro con interventi seguiti dall’Istituto Autonomo Case Popolari.