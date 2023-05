Luca Ward sale sul palco del Teatro Ariston di Trapani

Sta per calare il sipario sulla rassegna teatrale 2022/2023 proposta dal Cine Teatro Ariston di Trapani con la direzione artistica di Alessandro Costa e la supervisione artistica di Aldo Morgante, direttore artistico del teatro “Al Massimo” di Palermo.

L’ultimo appuntamento in programma è previsto per il prossimo 8 giugno con lo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno” del celebre attore e doppiatore, Luca Ward. Regia di Luca Vecchi.

Un “fuori programma” che il direttore artistico Alessandro Costa ha voluto fortemente per consentire agli abbonati di non perdere nessuno degli spettacoli previsti dal cartellone. Data, infatti, l’impossibilità della messa in scena dello spettacolo Dalai Nuur – Suggestioni d’Oriente ( rinviato a causa della situazione geopolitica instabile) la direzione ha voluto aggiungere un altro spettacolo a quelli in programma e lo ha fatto portando sul nostro palco un artista che nel corso dei decenni è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio, Luca Ward. Pertanto, saranno validi gli abbonamenti e i biglietti acquistati per lo spettacolo non andato in scena lo scorso 29 gennaio.

Nel corso del suo spettacolo il “Re” dei doppiatori ci racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. Luca Ward scherzerà sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e ci racconterà del rapporto conflittuale che ha con esso. E’ stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. Uno spettacolo in cui il pubblico avrà modo di conoscere la persona, l’individuo, l’artista. Figure spesso inconciliabili ma che, quando hanno la fortuna di sovrapporsi, lo fanno dandoci l’opportunità di scorgere una meravigliosa visione d’insieme.

“Siamo felicissimi – afferma il direttore artistico, Alessandro Costa – di aver aggiunto alla nostra rassegna un altro spettacolo di spessore come quello che porterà in scena Luca Ward. Stiamo lavorando alacremente per la nuova stagione teatrale che avrà come obiettivo quello di portare sul nostro palco grandi artisti di calibro nazionale. Un ringraziamento particolare al numeroso pubblico che ha condiviso con noi le emozioni di questi appuntamenti teatrali e un grazie di cuore ai nostri sponsor che hanno sostenuto il nostro sforzo imprenditoriale e ai media partner per aver dato spazio ai nostri eventi. A breve comunicheremo tutti gli appuntamenti della prossima stagione”.

BIGLIETTI

PLATEA A € 28,00

PLATEA B € 23,00

GALLERIA € 18,00



MODALITÀ D’ACQUISTO

È possibile acquistare i biglietti presso i botteghini del Cine Teatro Ariston e del cinema Royal

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani. App 18 e Carta Docente

solo online.

Inizio spettacolo ore 21.00

INFORMAZIONI

comunicazionecineteatroariston@gmail.com

Tel: 0923/21659 attivo dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì) – WhatsApp: 3896275308