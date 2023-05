Da Trapani a Lucca, i cosplayer “Animali Fantastici” fanno incetta di premi

Alberto Perrone e Nancy Cassarino sono i fondatori di un gruppo di cosplayer nato tra Trapani e Marsala che, oggi, vanta di essere uno dei migliori in Italia. Una passione per i fumetti, i videogiochi e i ruoli in costume che è maturata nel tempo e che nel 2019 è diventata realtà con la prima partecipazione al Trapani Comix and Games.

A fare parte del gruppo, oltre ai due fondatori, c’è anche Fabio Pipitone. “Lo scorso anno, al Comix di villa Margherita, abbiamo vinto come miglior gruppo cosplay Animali fantastici ‘I crimini di Grindelwald’ – ci dicono Alberto e Nancy -. Noi abbiamo vestito i panni di Gellert Grindelwald e Leta Lestrange, Fabio Pipitone quelli di Albus Silente. Da qui poi abbiamo girato tutti gli eventi e le convention di settore in Italia. All’Etna Comics di Catania abbiamo conquistato la prima posizione come Miglior Performance, mentre al Palermo ComicCon un’altra vittoria è arrivata nella categoria Miglior Gruppo cosplay. Qui si sono aggiunti nuovi personaggi grazie a Ismaele Energico nei panni di Newt Scamander e alla giovane Gioia Pellitteri che ha indossato il costume di Vinda Rosier”.

Dalla Sicilia è arrivato pure ‘l’approdo’ al più importante evento di settore, il Lucca Comics & Games: tra i tanti cosplayer giunti in Toscana, gli “Animali Fantastici” si sono classificati al quinto posto in versione “trio”. Il vincitore si sarebbe aggiudicato la presenza all’ECG European Cosplay Gathering in Francia, promosso da Japan Expo.

Giorni fa il gruppo ha partecipato al Napoli Comicon, International Pop Culture Festival, seconda fiera per importanza dopo Lucca, arrivando ancora una volta al primo posto. “A Napoli abbiamo aggiunto un altro personaggio della serie prequel della saga di Harry Potter – ci dicono -, ovvero Jacob Kowalski interpretato da David Granata. Silente non è stato rappresentato, questa volta, dal nostro Fabio ma da Michele D’Onofrio, appassionato del genere incontrato all’evento campano”.

Altre novità in vista per i cosplayer nostrani, co-organizzatori del Marsala Comics & Games che si svolgerà a luglio, evento già tanto atteso.