Condannato Tutino, l’ex medico personale di Rosario Crocetta

Il Tribunale di Palermo ha emesso una sentenza di condanna a 7 anni di carcere nei confronti di Matteo Tutino, l’ex medico personale di Rosario Crocetta, ex presidente della Regione. La condanna è relativa ai reati di peculato e falso, in relazione a una serie di interventi estetici che sono stati fatti passare come necessari per preservare la salute dei pazienti, ma che sono stati indebitamente addebitati al Servizio Sanitario.

Gli altri reati per i quali Tutino era stato processato sono stati prescritti. Tutino aveva ricoperto la posizione di primario di chirurgia plastica all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’ex direttore generale dell’ospedale, Giacomo Sampieri, è stato condannato a quattro anni di carcere per l’accusa di concorso in peculato. L’accusa sosteneva che Sampieri avesse contribuito all’indebito addebito al Servizio Sanitario dei costi degli interventi estetici effettuati da Tutino. L’ex primario di anestesia e rianimazione, Damiano Mazarese, è stato assolto da tutte le accuse a lui rivolte.

La sentenza emessa dal Tribunale di Palermo è il risultato di un processo durante il quale sono state raccolte prove e testimonianze al fine di stabilire la responsabilità degli imputati.