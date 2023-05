Allerta rossa in Provincia di Trapani, scattano le chiusure

La Protezione Civile ha diramato allerta meteo rossa per la Sicilia occidentale e quindi anche per tutta la provincia di Trapani. Si tratta del massimo livello di allerta per rischio idrogeologico. L’avviso è scattato dalle 16 di oggi e sarà in vigore per tutta la giornata di domani. Nelle prossime ore sono previste abbondanti piogge in tutta la Sicilia occidentale.

Con l’allerta meteo rossa a Trapani è scattata la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici e degli impianti comunali disposta con ordinanza del sindaco, fatta eccezione per pronto soccorso e altri servizi essenziali. Il provvedimento riguarda la giornata di domani. Anche ad Erice è scattata la chiusura delle scuole, ma per due giornate: lunedì e martedì. Il provvedimento ericino non riguarda gli uffici pubblici.

Le pessime condizioni meteo previste per domani, lunedì 15 maggio – confermate poco fa dall’allerta rossa diramata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile – hanno indotto il sindaco Massimo Grillo a preannunciare alla cittadinanza la chiusura, a Marsala, delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. In pratica, il provvedimento è in corso di predisposizione e sarà ufficializzato breve. L’Ordinanza Sindacale include anche la chiusura del Cimitero, di Villa Cavallotti e dei Parchi pubblici. Anche le attività giudiziarie al Tribunale di Marsala non ci saranno.

Scuole chiuse anche a Salemi, Gibellina, Campobello, Partanna, Valderice, Castellammare, Mazara e Petrosino.