Un video promuove lo scalo di Birgi “Let your dreams fly”

È stato presentato ufficialmente sui canali web e social dell’aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, “Let your dreams fly” un video promozionale realizzato, in economia, con il personale dello scalo e grazie alla collaborazione con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, da creativi locali, già impegnati nella campagna di comunicazione per spiegare la nuova viabilità dello scalo e la nuova app per il pagamento del parcheggio.

GUARDA IL VIDEO:

“La forza del nostro aeroporto, negli anni che ci hanno visto passare dal fondo alla risalita – ha spiegato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi – è sempre stata la vicinanza e l’affetto dei trapanesi verso il loro scalo, preziosa fonte di incoming per turismo, e commercio e libertà di muoversi per studio, salute, lavoro e quant’altro. Anche in questo caso, la realizzazione del video “Let your dreams fly”, che giudico molto bello e ben fatto, è frutto di amore. Quello di un creativo locale che, ingaggiato per realizzare un tutorial sulla nuova app per il parcheggio, ha fatto montare un nuovo video glamour, promozionale ed empatico, per la promozione turistica del territorio e dello scalo”.

Sulla destinazione e le modalità di realizzazione del video il presidente Ombra ha commentato: “È stata una produzione, realizzata grazie alla generosità di un artista locale che ha usato come attori e comparse, il personale di Airgest e spezzoni di video e foto prese dal bacino di West of Sicily, del Distretto Turistico Sicilia Occcidentale, presieduto da Rosalia D’Alì, in qualità di media partner. Lo useremo nei nostri totem, in quelli degli altri aeroporti che lo ospiteranno e, ovviamente, per presentarci alle compagnie aeree e nelle fiere, facendo anche risparmiare all’azienda i costi delle trasferte del management per la promozione tradizionale. Perché – conclude – un’immagine esaustiva è meglio di mille parole. Lanciamo un appello ai trapanesi e a tutti coloro che amano la nostra ricchezza culturale, artistica e gastronomica di aiutarci a farlo diventare virale, condividendolo”.

Il video, dalla durata di 1 minuto e 39 secondi, intitolato “Let your dreams fly”, è un racconto emozionale verso l’aeroporto di Trapani Birgi, dal punto di vista di una donna, che nella realtà è un’addetta al check-in di Airgest che, guardando il proprio cellulare scopre le tante ragioni per cui visitare questa meta. Nel video, compaiono alcune immagini del territorio, come la Porta Blu, nel quartiere arabo di Mazara del Vallo, il Tempio di Segesta, l’arte culinaria con arancine, cannoli e vino, le spiagge di Castellamare del Golfo, con i bambini e le mamme che giocano, e foto dei Comuni, prese dal repertorio del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.