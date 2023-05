Gli Scout Marsala 2 chiedono un aiuto per ristrutturare Villa Gaia

Nell’ottobre del 2019 la sede del gruppo Scout Marsala 2 presso Villa Gaia, nel Fossato Punico tra via Amendola e via Giulio Anca Omodei – che era stata a loro concessa da oltre un decennio dal Comune di Marsala – è stata data alle fiamme. Da quel momento il desiderio di ciascun membro del gruppo è stato di ricostruirla e, laddove possibile, migliorarla per fruirne e renderla fruibile alle generazioni future.

Per la realizzazione dei desideri, però, non basta la buona volontà e ottenuti i preventivi per la ristrutturazione gli Scout si sono resi conto delle enormi difficoltà per realizzarla. “Per questo chiediamo a quanti vogliano fare rivivere questo luogo del cuore, non solo del gruppo scout ma di una notevole parte della cittadinanza marsalese, di darci un concreto aiuto”, affermano gli Scout Marsala 2.

In particolare occorrono: un convertitore di ruggine in polvere; 15/20 sacchi di cemento emaco; 50/60 sacchi di intonaco premiscelato; 30/35 sacchi di rasante, preferibilmente rasox plus medio della Buffa. Chiunque volesse donare può contattare privatamente la pagina Facebook “Villa Gaia- Scout Marsala 2” o chiamare i numeri 328.8353843 – 389-8371032.