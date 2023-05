Marsala: abbattuta una colonnina al parcheggio comunale

Più volte oggetto di atti vandalici e incuria, il parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei si presenta da qualche giorno con una novità. All’ingresso, infatti, è stata abbattuta una vecchia colonnina, che alcuni anni fa veniva utilizzata per regolare il via vai delle auto dall’area destinata alla sosta delle autovetture.

L’episodio è stato segnalato anche dal consigliere comunale Mario Rodriquez, che ha preso la parola in apertura di seduta, durante il tradizionale momento dedicato alle comunicazioni.

Alcune settimane fa, sul nostro giornale, era stato evidenziato lo stato di incuria del piano sotterraneo, in cui erano stati danneggiati anche gli estintori.