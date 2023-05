Levanzo: numerose reazioni contro il nuovo solarium. “E’ un ecomostro”

Storicamente, Levanzo viene considerata la più selvaggia e incontaminata tra le isole dell’arcipelago egadino. Rispetto a Marettimo e – soprattutto – a Favignana, la più piccola tra le Egadi è riuscita a mantenere nel tempo la propria identità, tra il piccolo borgo marinaro che si è creato intorno al porticciolo peschereccio e gli angoli di maggiore rilievo naturalistico e archeologico.

Un equilibrio che però sembra sul punto di incrinarsi. In questi giorni, infatti, è emersa una novità che destando una certa preoccupazione per la comunità locale, ma anche per tutti coloro che hanno avuto modo di visitare e apprezzare Levanzo nel tempo: tra gli scogli dell’isola, infatti, è in fase di installazione un nuovo solarium al servizio dell’ex pensione dei Fenici, ristrutturata da un ex deputato di Forza Italia dell’Ars, Giuseppe Maurici.

L’eco della vicenda si sta diffondendo a macchia d’olio. Sono in corso delle verifiche sulla regolarità dell’intervento fin qui attuato e alcuni residenti hanno fatto sapere di essere pronti a presentare un esposto alla Procura. Tra le varie prese di posizione più autorevoli si registra anche quella della scrittrice palermitana Beatrice Monroy, che attraverso i social sta cercando di far crescere l’attenzione sull’argomento.