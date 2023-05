Marsala: Comune e Consiglio omaggiano la figura dell’ex sindaco Egidio Alagna

Avvocato, deputato, magistrato della Corte dei Conti e sindaco di Marsala. Egidio Alagna ha ricoperto tanti ruoli nella sua carriera politica e professionale. Per questo motivo l’Amministrazione comunale e il Massimo Consesso Civico ne omaggeranno la figura con una cerimonia che si svolgerà domani, 12 maggio, alle 17.30, nella sede di Sala delle Lapidi a Palazzo VII Aprile.

Qui saranno tante le testimonianze di Rappresentanti istituzionali che interverranno, nonchè di quanti hanno avuto modo di collaborare con l’onorevole Alagna, a cominciare dal presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sturiano e dal sindaco Massimo Grillo. Grazie alla collaborazione con la famiglia Alagna, sarà anche allestita la mostra “Una vita per le istituzioni, la legalità, la comunità e il bene comune”, un vero e proprio racconto che attraversa un periodo storico-politico che, dagli anni ’70, giunge fino ai primi del 2000.

Dall’elezione alla segreteria regionale siciliana del PSI a quella di sindaco ricoperto più volte come il padre Edoardo che morì mentre pronunciava un discorso nel corso di una seduta consiliare. La mostra ripercorre anche le “lotte” di Alagna in ambito CEE, dove guidava la cosiddetta “guerra del vino” con la Francia, la battaglia sull’abusivismo edilizio e a favore del diritto alla casa per tutti. In esposizione anche le immagini dei suoi interventi alla Camera dei Deputati (eletto nel 1983 e nel 1987) dove ha presentato numerose proposte di legge fra cui spicca, come primo firmatario, quella che poi diventerà la “Legge sul vino Marsala”.

Egidio Alagna – autore del volume “Una stagione politica: in Parlamento al servizio della Giustizia nella lotta alla mafia” – lasciata la politica, nel 1994 è stato Consigliere della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e, per due mandati, eletto componente del relativo Consiglio di Presidenza. Prima della pensione, ha ricoperto ruoli nella magistratura contabile.

Nel corso dell’incontro, oltre al Presidente Sturiano e al sindaco Grillo, interverranno: la Presidente del Tribunale cittadino Alessandra Camassa, il procuratore della Repubblica Fernando Asaro, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Marsala, Fabrizio Guercio, il Presidente della Sezione Penale locale Vito Marcello Saladino, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lilybetani Giuseppe Spada, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trapani Vito Galluffo, il Presidente dell’Associazione penalisti “Cesare Beccaria” Giovanni Gaudino, l’ex deputato regionale Bernardo Mattarella, l’ex senatore Pietro Pizzo, l’attuale deputato all’Ars Stefano Pellegrino, l’ex sindaco Roberto Genna, il vice presidente dei giuristi italiani del vino Diego Maggio, l’ex deputato nazionale Nino Mormino e il Presidente della Sezione della Corte dei Conti Giuseppe Aloisio.