Al Teatro “Sollima” studenti del ‘De Gasperi’ di Strasatti cantano Renato Zero

Al Teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala si sono svolti due spettacoli che hanno visto la partecipazione dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” di Strasatti guidato dal dirigente Leonardo Claudio Gulotta, scuola che vanta anche un’Orchestra.

Il primo è stato il Tributo a Renato Zero, organizzato dall’associazione Ciuri, che ha visto l’esibizione dei coristi-studenti assieme al cantante Peppe La Commare, al pianista Gianfranco Parrinello e al sassofonista Graziano Tumbarello. La scaletta, vivace e coinvolgente, ha ripercorso le tappe salienti della carriera del noto cantante romano, da “Amico, a “Cercami”, al “Carrozzone”, passando per “Triangolo”, “Mi vendo” per concludersi con “I migliori anni della nostra vita”.

Al preside Gulotta è stata consegnata una targa in segno di gratitudine e di stima: “Ringrazio il mio staff e l’associazione Ciuri per l’accoglienza riservata alle alunne e agli alunni dell’I. C. “A. De Gasperi”, che hanno potuto così conoscere da vicino l’ambiente di lavoro di uno dei settori produttivi della società e, nello stesso tempo, saggiare le proprie aspirazioni artistiche”.