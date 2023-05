Al Cinema Golden di Marsala il film Marvel e il nuovo di Nanni Moretti

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione. Alle ore 19.30 e alle 22 continua il film Marvel “Guardiani della Galassia – Volume 3” di James Gunn con Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper. I Guardiani in questo nuovo capitolo sono intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di “Ovunque” un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo. Ma poco dopo, le loro vite sono sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket.

Alle ore 18 invece, verrà proiettato il nuovo film di e con Nanni Moretti “Il Sol dell’Avvenire” e con Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbara Bobulova, ecc. Giovanni è un regista, Paola una produttrice. Giovanni gira un film ambientato nel 1956, scrive un film da “Il nuotatore” di Cheever e immagina un film con tante canzoni italiane.