11 Maggio, serie di iniziative per rievocare lo Sbarco di Garibaldi

Continuano oggi gli appuntamenti “GaribalVini”, proprio nel giorno in cui si commemora lo Sbarco dei Mille a Marsala e nelle giornate di ricorrenza dei 250 anni della nascita del nostro liquoroso famoso in tutto il mondo.

Questo il programma: alle 9 in Piazza della Vittoria, deposizione di una corona d’alloro al Monumento di Garibaldi; corteo della Pace che procede da via XI Maggio, via Garibaldi, piazza Mameli, via dei Mille fino a Piazza Piemonte e Lombardo; alle 9.40, al Porto, deposizione di alloro e scopertura della gigantografia dell’esploratore R. N. “Marsala”; passaggio dell’EuroFlighter Typhoon del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare e dell’Elicottero Leonardo HH139B dell’82° CSAR A. M. con Tricolore; a seguire dimostrazione di soccorso in mare a cura dell’82° CSAR; intervento di recupero in mare dimostrativo a cura della Guardia Costiera locale; sbarco per l’Unità d’Italia e la Pace nel Mondo; previsti interventi istituzionali.

Alle 15 al Palazzo Municipale si terrà l’accoglienza dell’Ambasciatore Britannico in Italia, Sir Edward Llewellyn; inni nazionali a cura della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri; incontro con le autorità regionali e cittadine; alle 17, presso le Cantine Florio, l’ambasciatore incontrerà la comunità inglese residente in Città e alle 21, concerto “Combo Jazz” con Gino De Vita nell’Atrio del Palazzo Comunale.