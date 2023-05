A Trapani gli Stati generali dei Patti per la lettura il 12 e 13 maggio

Dopo Taormina nel 2021 e Assisi lo scorso anno, tornano e si consolidano in Sicilia, più precisamente a Trapani gli Stati generali dei Patti per la lettura, in programma venerdì 12 e sabato 13 maggio nella meravigliosa cornice della città dei due mari, a Palazzo Milo Baroni della Salina.

Un appuntamento importantissimo targato Centro per il libro e la lettura, nonché nota di spicco tra le iniziative che fanno parte de Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura in corso dal 23 aprile e attiva fino al 31 maggio.

È l’occasione perfetta per riprendere il dibattito sul tema dei Patti, essenziale strumento di programmazione delle politiche pubbliche di promozione della lettura e requisito fondamentale per i comuni che vogliono richiedere la qualifica di Città che legge.

Con gli interventi di Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura, del direttore Angelo Piero Cappello, delle autorità locali, dei referenti dei progetti vincitori dei bandi e dei Patti per la lettura di varie città italiane, saranno discussi gli strumenti di attuazione e le strategie messe in atto dal Centro per il libro e la lettura, i dati e i risultati degli ultimi anni circa i bandi di finanziamento e le reti territoriali e le esperienze sul territorio nazionale dei progetti vincitori, con focus sul fundraising per la cultura e sul ruolo delle biblioteche.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA:

Il via ufficiale nel primo pomeriggio di venerdì 12 maggio, con i saluti istituzionali del presidente del Centro per il libro e la lettura Marino Sinibaldi e delle autorità locali: l’assessore Francesco Paolo Scarpinato (Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana), Mario La Rocca (Direzione generale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana), Girolama Fontana (Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani) e Giacomo Tranchida (sindaco di Trapani).

Apre poi i lavori l’incontro dal titolo Dal Patto di Trapani alla Valle del Belice, la Rete dei festival letterari: esperienze e sinergie, con gli interventi di Rosalia D’Alì (assessora alla cultura di Trapani) e di Renato Alongi (Regione Sicilia, Soprintendenza per i beni culturali). Ricco tavolo tecnico a seguire, con il direttore del Centro per il libro e la lettura Angelo Piero Cappello a moderare il dibattito sul piano nazionale d’azione, gli strumenti e le strategie del Centro per il libro e la lettura e le testimonianze degli interpreti delle esperienze in atto sul territorio nazionale, quali quelle di Venezia, Pescara, Zafferana Etnea, Corigliano-Rossano e Ragusa.

Focus sulle biblioteche, invece, sabato 13 maggio, con gli incontri affidati alla mediazione di Vincenzo Santoro (responsabile cultura e turismo ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). Sarà lui a guidare il dibattito sulla sostenibilità dei progetti, i cui temi prevedono: l’assistenza alle biblioteche e la promozione della lettura attraverso il fundraising (interviene Massimo Coen Cagli, co-fondatore e direttore scientifico della Scuola di Fundraising di Roma); le opportunità offerte dall’Art Bonus (con il contributo di Lucia Steri, responsabile della comunicazione Art Bonus Ales s.p.a.); l’esperienza Booq e le attività per la sostenibilità della biblio-officina di Palermo; il ruolo della biblioteca sul territorio e nei Patti (con Antonella Agnoli, progettista culturale) e la coesione sociale attraverso le biblioteche, con l’esperienza del quartiere di Giostra a Messina.

Si conclude con L’Italia delle Donne – Esperienza con le Città che leggono per un atlante nazionale della riscoperta del ruolo storico delle donne nelle istituzioni locali, a cura di Fulvia Toscano, direttrice artistica del festival Naxoslegge e l’intervento di Angelo Piero Cappello, chiamato a tirare le fila su un discorso, quello sulla promozione della lettura in Italia, che mai come oggi ha così tanto bisogno di essere affrontato.