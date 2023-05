Supporto ai Comuni del trapanese per i progetti del PNRR: a breve la firma del protocollo proposto dalla prefettura

Verrà sottoscritto la prossima settimana a Trapani il protocollo di intesa tra la Guardia di Finanza e i Comuni al fine di sostenere e supportare le 25 amministrazioni municipali del territorio nell’attuazione dei progetti del PNRR.

In quest’ottica, si è tenuto oggi in prefettura un incontro alla presenza del prefetto Filippina Cocuzza e del vice comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, Squillacioti e, in video collegamento, dei sindaci dei Comuni facenti parte del Libero Consorzio comunale di Trapani.

Il protocollo, proposto dalla prefettura e condiviso con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, verrà stipulato con tutti i Comuni congiuntamente e non con singole intese delle diverse amministrazioni locali, nell’intento di creare una più ampia sinergia istituzionale tra gli enti locali e la Guardia di Finanza a tutela esclusiva delle stesse amministrazioni in occasione della sfida offerta dal PNRR che dovrà essere gestita sotto il presidio della legalità con finalità essenzialmente preventive.

La stipula del citato accordo di collaborazione si inserisce tra le iniziative adottate dalla Prefettura di Trapani per realizzare un’efficace attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a supporto degli enti locali nella specifica attuazione dei progetti che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio.

Le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in tema di investimenti previsti dal PNRR e per sostenere, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del proprio territorio di riferimento.

Nello specifico, il protocollo si prefigge lo scopo di garantire uno scambio di informazioni da parte dei Comuni alla Guardia di Finanza e si inquadra nell’ambito delle attività previste ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi.

Tale strumento risulta, altresì, di fondamentale importanza per prevenire i rischi di un’eventuale acquisizione illegittima dei flussi finanziari che arriveranno con il PNRR alla luce del rispetto dei superiori principi di legalità e trasparenza. A tal fine, si prevedono continui e sistematici incontri tra i Comuni del Libero Consorzio di Trapani e la Guardia di Finanza, l’espletamento di corsi di formazione per gli impiegati e, in generale, tutte le attività di prevenzione, collaborazione e condivisione di dati e informazioni.

L’accordo verrà sottoscritto in Prefettura da tutti i Sindaci e dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza la prossima settimana.