La Regione finanzia nuova illuminazione e video-sorveglianza al Porto di Marsala

Ancora un progetto per il Porto di Marsala ammesso a finanziamento dalla Regione siciliana. Riguarda gli impianti di illuminazione e di video-sorveglianza, per un importo complessivo di 250 mila euro.

Lo scorso marzo, la Giunta Grillo aveva approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici comunali e ora la comunicazione dell’Assessorato regionale Agricoltura e Pesca dell’inserimento nella graduatoria PO FEAM Sicilia dell’elaborato presentato da Marsala.

“L’investimento è volto a migliorare le infrastrutture preesistenti nel porto – afferma il sindaco Massimo Grillo – con un duplice obiettivo. Da un lato migliorare l’efficientamento energetico; dall’altro contribuire alla protezione e sicurezza dell’ambiente”. Ciò si aggiunge alla recente notizia sulla progettazione del nuovo sistema portuale.

Il progetto è anche frutto di interlocuzioni degli assessori Giacomo Tumbarello e Ivan Gerardi con il Comandante della Capitaneria di Porto locale, Francesca Reccia, con la quale sono state individuate le priorità progettuali, a beneficio anche del comparto pesca e della messa in sicurezza della banchina. In particolare, per l’impianto di illuminazione si provvederà a sostituire circa 40 corpi illuminati esistenti (lampade al sodio) con tecnologia a Led; mentre la video-sorveglianza comprende un sistema di 10 telecamere ad alta risoluzione e infrarossi, da posizionare nei siti sensibili.