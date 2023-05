A Monza premio per il Motoclub “R. Pasolini” di Marsala dedicato al compianto pilota

Il 29 aprile, nella Sala Lombardia del Circuito di Monza, si è svolta la cerimonia del 112° anniversario di fondazione della FMI. Per l’occasione sono stati commemorati Saarinen e Pasolini, i due grandi piloti di cui ricorre il 50° anno dalla morte. Presenti i familiari, l’ex pilota di velocità Uncini, il commentatore tv Nico Cerenghini e i motoclub “Saarinen”, il Nuovo “R. Pasolini” e quello di Marsala “R. Pasolini” Since 1977.





A loro è stato consegnato un riconoscimento per aver dato memoria e lustro ai due compianti piloti. Il Motoclub Marsala “R. Pasolini” Since 1977, fondato da Vito Angileri in quell’anno, è stato dedicato al pilota perché qualche tempo prima della sua morte, Angileri aveva conosciuto questo grande campione e ne era rimasto folgorato dallo stile e dalla persona.

Il Motoclub lilybetano è affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana senza mai interrompere la sua attività ed incrementando sempre più la organizzazione nei primi anni di gare di cross e successivamente dedicandosi all’organizzazione di motoraduni regionali, nazionali e persino internazionali facendo dunque del mototurismo e del mototurismo bikers la sua principale attività sportiva.