Marsala: a Palazzo VII Aprile mostra di libri antichi e rari

A Marsala, in occasione della Settimana Garibaldina, presso Palazzo VII Aprile è stata inaugurata una Mostra di libri antichi, rari e di pregio. Sarà visitabile fino al 14 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 20. Verranno esposti libri, stampe, incisioni e altre diavolerie che riguardano i settori più disparati dello scibile umano.

Si va dai libri di letteratura non solo italiana (un lotto di più di 80 opere di filologia e critica dantesca) ai libri di storia locale e non fino ai testi di arte e architettura compresi quelli di botanica e filosofia e di medicina, senza dimenticare quelli di diritto o di matematica ed alcune chicche di storia risorgimentale. La mostra è allestita e curata dal professore Giuseppe Todaro in collaborazione con Amor Librorum, associazione bibliofila palermitana.