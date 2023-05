Trapani: guida sotto alcol, droga e senza patente, tre denunce

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito una serie di servizi volti alla prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti e rispetto del codice della strada denunciando 4 persone.

Un 43enne trapanese è stato denunciato per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro in quanto avrebbe, senza alcuna autorizzazione, spostato la propria auto affidatagli in custodia giudiziale a seguito di un sequestro.

Gli altri tre denunciati sono tutte persone che avrebbero violato norme al codice della strada, un pregiudicato 31enne, fermato durante un posto di blocco era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita con reiterazione nel biennio, un 40enne residente a Favignana è stato sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta dall’ingestione di bevande alcoliche accertato con l’uso dell’etilometro e infine un pregiudicato trapanese è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani, per l’illecito amministrativo di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, 4 giovani tutti fermati sull’isola di Favignana e trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti tipo crack, hashish e marijuana.