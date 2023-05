Pioli “Milan pronto. Leao? Se sta bene sarà della partita”

MILANO (ITALPRESS) – “Al di là della Supercoppa, con l’Inter sono sempre state partite molto equilibrate. Dobbiamo intanto pensare a quella di domani e poi capire che interpretazione dare alla gara di ritorno. Dobbiamo giocare ad alti livelli, tattici, fisici e motivazionali per superare il turno ma la squadra sta bene ed è pronta”. Stefano Pioli confida molto nel suo Milan alla vigilia della semifinale di Champions contro l’Inter. “Spero di essere riuscito a trasmettere la felicità e l’entusiasmo che dobbiamo avere nel preparare questo tipo di partite – spiega a Sky il tecnico rossonero – Stiamo facendo un percorso eccezionale in Champions, sappiamo da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare e bisogna preparare le cose con concentrazione e determinazione, con quella serenità che poi ci aiuterà a dare tutto quello che abbiamo. L’ansia non ci darebbe nessuna possibilità di esprimerci al massimo, per cui ai giocatori dico di riposare bene perchè avremo bisogno di tutte le energie per fare una grande partita. Sognare? E’ il campo che parla, dobbiamo essere più bravi dei nostri avversari sul campo”. A tenere i tifosi rossoneri in apprensione sono però le condizioni di Rafael Leao, infortunatosi sabato contro la Lazio. “Domani mattina proverà a spingere, se starà bene sarà della partita, se non starà bene non ci sarà, o è in grado di giocare o non viene nemmeno in panchina”, glissa Pioli, per il quale “il lavoro dell’allenatore sta nell’energia da trasmettere alla squadra. Ci sono 180 minuti da gestire, abbiamo superato avversari forti di grandissimo livello come Tottenham e Napoli e ci aspetta un’altra qualificazione simile alle partite che abbiamo affrontato”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).